Çocuklar ekran başına beden dersi başlıyor!

Pandemiyle başlayan online eğitimde konsantrasyon ve dikkat tartışmaları sürerken İzmir Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları, hayata geçirdiği “Dijital Kampüs” projesiyle bir adım öne geçti. Öğrenciler, ücretsiz dağıtılan sanal gözlüklerle oluşturulan 3 boyutlu eğitimle, kendilerini 360 derecelik sınıf ortamında hissederken öğretmenlerine de canlı sorular sorabilme imkanı buluyor. Beden eğitimi dersinin de online olarak devam ettiği okulda, öğretmenler öğrencilerin evlerinde yapabilecekleri basit egzersizleri anlatıyor. Beden eğitimi öğretmenleri koronavirüs dönemindeki online eğitimi şöyle değerlendiriyor…

Elif İklim Keser: Sporun hayatımızın her alanında olması gerekiyor. Bunu bir yaşam biçimi haline getirmeliyiz. Pandemi sürecinde öğrencilerime, beslenmelerine dikkat etmelerini, evde hareket etmelerini, açık alanda oynamalarını ve yürüyüşler yapmalarını öneriyorum. Açık alanda yapılan egzersizlerin hem ciğerlerimiz için, hem de vücut için şu dönemde daha verimli olacağını düşünüyorum.

Emre Erden: Pandemi dönemi boyunca beden eğitimi dersleri ne kadar uzaktan eğitim ile devam etse de biz çocuklarımıza, spor yapmayı ve hareket etmeyi boş zamanlarında da sürdürmeyi öneriyoruz. Derslerimizde ise eğitsel oyunlar, egzersiz çalışmaları, dans koreografilerinin yanı sıra spor branşları tanıtımlarını da video, soru-cevap anlatımla uygulamalı gösterip öğrencilerimize etkili ve eğlenceli bir şekilde öğretiyoruz.

Engin Alagaş: Çocukların sosyalleşmeye ve sportif anlamda kendilerine zaman ayırmaya ihtiyacı var. Öğrencilere tavsiyem hedef belirlemeli yarış (10 tekrar şınav, 10 tekrar squat, 30 saniye plank vb.) yapmaya teşvik etmek için sanal bir meydan okuma oluşturmalarıdır. Uzmanlar tarafından yapılan bilimsel çalışmalarda düzenli yapılan orta şiddetteki egzersizlerin, vücuttaki antikor oranının %20 oranında artırdığı kanıtlamıştır. Ayrıca egzersizin kalp-dolaşım sistemimizin çalışmasına olumlu etkisi, vücudun virüs ve bakterilerle savaşması için gerekli hücrelerin taşınması amacıyla pompalanacak kanın niteliği ve miktarına da yararlı olmaktadır.

Hanse Buse Çifçi: Evde ailece oynayacakları oyunları tasarlayıp velilerimize videolu atıyoruz, bunların yanı sıra bu süreçte kilo sorunu yaşayan velilerimiz için ‘fitness egzersiz programı’ hazırlayıp onların da beden sağlığı ve motivasyonlarını koruyoruz. Bu süreçte öncelik ruh sağlığımız için, düzenli uyku saatlerini bozmamamız! Ev ortamında ailece oyunlar oynamak, her gün kitap saati oluşturmak, sanatla ilgilenmek (resim yapmak, müzik dinlemek, enstrüman öğrenmek vb.) birlikte geçirilecek zamanın kalitesini arttırabilir.

Tugay Çelebi: Okulumuz, özellikle beden eğitimi derslerimiz için kapalı spor salonu, jimnastik salonu, dans ve bale salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ayrıca geniş çim alanı ve yarı açık spor tesisleri ile tüm branşlarda öğrencilerimize imkan sağlamaktadır. Okulumuz Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Deniz ve Kampüs Müdürümüz Sayın Sevgi Alpözel’in de spora yaptıkları yatırımlar ve verdikleri önem ile Türkiye çapında “Pandemi dönemi en çok beden eğitimi derslerini etkiler” düşüncesini tamamen ortadan kaldırmıştır.

Melis Sağlam: Öncelikle online eğitim sürecinde disiplin bu dönemin olmazsa olmazıdır. Evde de olsa, okula hazırlanır gibi öğrenci derse hazırlanmalı, beslenme ve uyku düzenine dikkat edilmelidir. Burada en büyük iş velilere düşmektedir. Öğrenci, ders saatleri dışında mümkün olduğu kadar hareket etmelidir. Çeşitli egzersizler, eğitsel oyunlar ve fiziksel aktiviteler, bedensel sağlığın yanı sıra mental olarak da öğrenciye fayda sağlayacaktır. Bu dönemde amaç eğlenirken öğrenme olmalıdır. Aksi takdirde pandemi süreci hem öğrenci hem de veli için sancılı bir dönem olacaktır.

Erhan Eceyurt: Öğrencilerimiz derslerin yanında spor, resim, müzik alanlarında yeni hobiler edinebilirler. Mesela benim en büyük hobilerimden biri fotoğraf ve video çekmek. Annem yemek yaparken videoya çekip sunum yapıyorum çok hoşuma gidiyor. Ayrıca veliler pandemi sürecinde hijyen önlemleri alan, sosyal mesafe kurallarına göre oluşturulmuş eğitim ortamını seçmeliler. Okulumuz da “Okulum Temiz” ödülü alarak eğitime önem verdiğini bir kez daha kanıtlamıştır.