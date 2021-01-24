Çocuklar için el ele!

Narlıdere Belediyesi’ne bağlı Nar Çiçekleri Anaokulları’nda karne sevinci yaşandı. İki şubedeki anaokulu öğrencileri için düzenlenen törene katılan Başkan Ali Engin, “Etkinliklerimiz tatilde de sürecek. Hayatlarında her daim başarı diliyorum” dedi. Balçova Belediyesi’nin bu yıl hizmete açtığı Gülden Benli Anaokulu’nda eğitim alan minikler de hayatlarının ilk karnesini almanın heyecanını Başkan Fatma Çalkaya ile birlikte yaşadı. 23 öğrenciye karnelerini veren Başkan Çalkaya, “Tüm çocuklarımızın okullarına ve arkadaşlarına kavuşmasını diliyorum” dedi. Çiğli Belediyesi tarafından başlatılan ve 13 Şubat’a dek online olarak düzenlenecek Felsefe Günlüğü Atölyesi’nde 8-12 yaş arası çocuklarla sorgulama, birlikte düşünme ve yaratıcı fikirleri ortaya çıkarma teknikleri üzerine sohbet gerçekleşecek. Etkinliğe katılmak isteyenler kultur@cigli.bel.tr adresinden veya 9355535 (Dahili 2361-2368) numaralı hattan kayıt oluşturabilecek. Başkan Utku Gümrükçü, “Tüm çocuklarımızı bu güzel buluşmaya bekliyorum” dedi.

Gaziemir Belediyesi de Çocuklar İçin Felsefe Derneği iş birliğiyle 8-12 yaş grubu çocuklar için çevrim içi atölyeler düzenliyor. İlki, 27 Ocak Çarşamba günü yapılacak.