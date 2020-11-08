‘Çocuklar, spor ve sanatla unutacak’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bakanlık olarak, gençlerimizle çadır kentlerde oluşturulan 6 noktada kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunarak halkımızın, çocuklarımızın acılarını unutturmaya gayret ediyoruz. Ayrıca uzman psikologlar tarafından depremzedelerimize psikososyal destek sağlıyoruz. Amacımız, halkımızın yaralarının sarılmasına bir nebze vesile olmak” dedi.



Tiyatrodan maske yapımına...



Çocuklara yönelik, gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarafından akıl-zekâ oyunları, eğitici öğretici çocuk oyunları, boyama atölyesi, el sanatları atölyesi, iletişim oyunları, maske boyama, karakalem, mini golf, canlı müzik, sinema etkinliği, borularla kedi-köpek yapımı, tiyatro gösterimi, drama, masal anlatımı, eğlenceli deneyler, karikatür çizimi ve canlandırması, maske yapımı gibi etkinlikler yapılıyor. Depremzede çocuklar, 4 noktada oluşturulan şişme oyun parklarında da gönüllerince oynama olanağı buluyor.