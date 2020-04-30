Çocuklar yarışıyor
İzmir Rotary Kulübü’nün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı nedeniyle düzenlediği kısa video yarışması ‘Bana 23 Nisan’ı Anlat’ için başvurular, 1 Mayıs Cuma gününe kadar sürüyor.
Yarışmayla çocukların, 23 Nisan’la ilgili duygularını, doğaçlama olarak ortaya koyması amaçlanıyor. Çocuklar, TBMM’nin açılışının 100. yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kendileri için ne ifade ettiğini videolarla anlatıyor. Organizasyona, 6-9 yaş ile 10-13 yaş grubu çocuklar, en fazla 3 dakikalık videolarla katılabiliyor. (Sadece 1 videoyla katılım hakkı var) Yarışmaya katılacak olan çocuklar ve velileri, İzmir Rotary Kulübü’nün sosyal medya sayfalarındaki şartname koşullarını okuyabilir. Seçici kurulun 3 Mayıs’ta değerlendireceği çalışmalar sonucunda her iki yaş grubunda ilk 10’a girenlerden ilk 3’e özel ödül, diğerlerine mansiyon ödülü verilecek. Dikey çekilen videolar, rotaryizmir@yahoo.com adresine veya 0533 199 30 76 no’lu WhatsApp hattına gönderilebilecek. Bilgi için www.izmirrotary.org