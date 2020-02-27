27.02.2020 - 00:01 |
Çocuklara deprem farkındalık eğitimi
Bornova Belediyesi, düzenlediği eğitim ve panellerle vatandaşları deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılacaklarla ilgili olarak bilgilendiriyor.
Bu kapsamda 29 Şubat Cumartesi günü çocuklara yönelik Deprem Farkındalık Eğitimi düzenlenecek. Kültür Merkezi’nde saat 14.00’de başlayacak eğitimde, çocuklara deprem kiti dağıtılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama! İdlib'den acı haberCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde konuşma yaptı. İdlib'de 3 şehidimizin olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 tane şehidimiz var mekanları cennet olsun. Onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada hala devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Biz şunu söylüyoruz. Biz Adana Mutabakatı ile İdlib'deyiz" dedi.