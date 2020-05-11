Çocukları için yılmadı, başardı...

Akman’a, tatlı sohbeti ve güler yüzü nedeniyle esnaf ve vatandaşlar “çaycı abla” diye sesleniyor. Akman, büyük fedakarlıklarla yetiştirdiği 3 çocuğunu okuttu, 2’sinin de düğünü yaptı. Eşini kaybettikten sonra ayaklarının üzerinde durmayı başardığını belirten Akman, “Evlatlarım için aynı mücadeleyi yine olsa yine yaparım. Çocuklarım için her şeyi yaparım” dedi. AA