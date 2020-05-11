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    HaberlerEge Haberleri Çocukları için yılmadı, başardı...
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    11.05.2020 - 00:02 |

    Çocukları için yılmadı, başardı...

    Balıkesir’de eşinin ölümünün ardından giriştiği hayat mücadelesinde çocuklarına hem anne hem de baba olan 58 yaşındaki Birsen Akman, 10 yıldır işlettiği çay ocağı ile ailesinin geçimini sağlıyor.

    Çocukları için yılmadı, başardı...

    Akman’a, tatlı sohbeti ve güler yüzü nedeniyle esnaf ve vatandaşlar “çaycı abla” diye sesleniyor. Akman, büyük fedakarlıklarla yetiştirdiği 3 çocuğunu okuttu, 2’sinin de düğünü yaptı. Eşini kaybettikten sonra ayaklarının üzerinde durmayı başardığını belirten Akman, “Evlatlarım için aynı mücadeleyi yine olsa yine yaparım. Çocuklarım için her şeyi yaparım” dedi. AA

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