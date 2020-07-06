‘Çocuklarımız için yapılan yatırım geleceğe ışık tutar’

Kuşadalı hayırsever Sevil Altaş ve kızı Meltem Günaydın tarafından belediye ile KEGEV’e bağışlanan tarihi evde yer alacak kütüphane “Sevil-Yaşar Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi” (SEYAKMER) ismini taşıyacak. Kuşadalı çocuklar, hem kütüphane bünyesinde bulunan basılı kitaplara ulaşabilecek hem de sanal ortamda oluşturulacak dijital kütüphaneden faydalanabilecek.

KEGEV Başkanı Şefik Sözer ile Sevil-Yaşar Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi’nin işletilmesiyle ilgili protokol imzalayan Başkan Ömer Günel, “Tarihi bir evin restore edilip çocuklar için dijital kütüphane haline getirilmesiyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Çocuklara yapılan her yatırım geleceğe ışık tutar” diye konuştu.