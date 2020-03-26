‘Çocuklarımıza bir kulak verin’

Bayındır Belediye Başkanı Demirezen, yaşlıların evde kalması için çocuklar tarafından çekilen piyesi paylaştı.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, komşusu Çakır Ailesi’nin çocukları Çınar ile Irmak’ın yaşlıların evde kalması için hazırladıkları piyesi kaydettikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı, hemşerilerine evde kalın çağrısında bulundu.

‘Evde kal’ çağrısı

Demirezen videoyla birlikte paylaştığı mesajında, “Belediyemizin evden çıkamayan yaşlılarımızın ayağına kadar gidip ihtiyaçlarını gördüğü vefa hizmetini bizim çocuklarımız tiyatroya dökmüş. Evde kalıp, daha hep beraber nice güzel günler görmemiz için Bayındırlı çocuklarımız kadar bilinçli olsak hepimize yeter.

Onlara minnettarız. Evde kal, sağlıkla kal” notunu düştü. Çınar ile Irmak, piyeste evden çıkmayıp ihtiyaçlarını belediyeden talep eden yaşlı bir çifti oynuyor, 65 yaş üstü vatandaşa evde kal mesajı veriyor.