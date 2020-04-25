‘Çocuklarımızın tebessümü her şeye değer’

Aydın Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda babaları hayatta olmayan çocukları ziyaret etti. Bu günü evlerinde geçirmek zorunda kalan çocukların kapılarını tek tek çalarak günlerini kutlayan Kaplan, “Çocuklarımızın yüzlerinde beliren bir tebessümü görmek, benim için büyük bir mutluluk. Çocuklarımızın bayramını kutluyorum” dedi. Ziyaretten duydukları mutluluğu dile getiren çocuklar, Nedim Kaplan ile Osman Arıkoğlu’na teşekkür etti.

Başkan Kaplan’dan pastalı sürpriz

Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Arıkoğlu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, 23 Nisan doğumlu Adnan Çoban’ı evinde ziyaret ederek yaş gününü kutladı. Aile, Adnan için aldığı pasta ve armağanla ziyarete gelen Kaplan ile Arıkoğlu’nu görünce çok sevindi. Hem sokağa çıkma yasağı hem de 23 Nisan gibi anlamlı bir gün olması nedeniyle Adnan’ı mutlu etmek istediklerini belirten Başkan Nedim Kaplan, “Bu vesileyle hem TBMM’nin 100. yılını hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.