Çocukların geleceği için artık tasarruf şart

İlçe sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği seminerde konuşan İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu Eğitmeni İsmail Hakkı Cengiz, “Çocuklarımıza yaşanılacak bir dünya bırakmak istiyorsak; geleceğimiz için israfı önlemek, tasarrufu düşünmek ve tasarruf etmek zorundayız. Sahip olduklarımızı hiç bitmeyeceklermiş gibi kullanamayız” dedi.