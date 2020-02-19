19.02.2020 - 00:05 |
Çocukların geleceği için artık tasarruf şart
Bayraklı Belediyesi ve İzmir Kent Konseyi Çevre Sağlık Birimi işbirliğiyle düzenlenen eğitim seminerinde, su ve elektrik israfını önlemenin yolları anlatıldı.
İlçe sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği seminerde konuşan İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu Eğitmeni İsmail Hakkı Cengiz, “Çocuklarımıza yaşanılacak bir dünya bırakmak istiyorsak; geleceğimiz için israfı önlemek, tasarrufu düşünmek ve tasarruf etmek zorundayız. Sahip olduklarımızı hiç bitmeyeceklermiş gibi kullanamayız” dedi.
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