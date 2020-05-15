Çocukların neşesi doldu

Bergama genelinde bulunan bütün parklar çocuklara verilen sokağa çıkma izni ile bir anda şenlendi.

Belediye ekiplerinin parkları tekrar yıkayıp dezenfekte ederek çocuklar için hazır hale getirdiğini belirten Başkan Hakan Koştu, “Çocuklarımızın sesi dünyamızın ayrılmaz bir parçası. Bu süreçte bu olguyu daha iyi anlamış olduk. Yarınımızın teminatı çocuklarımızı sevgi ve hoşgörü ile büyütmeye çok özen göstermeliyiz. Onlar için ne yapsak azdır” dedi.