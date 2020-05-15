15.05.2020 - 00:02 |
Çocukların neşesi doldu
Bergama genelinde bulunan bütün parklar çocuklara verilen sokağa çıkma izni ile bir anda şenlendi.
Belediye ekiplerinin parkları tekrar yıkayıp dezenfekte ederek çocuklar için hazır hale getirdiğini belirten Başkan Hakan Koştu, “Çocuklarımızın sesi dünyamızın ayrılmaz bir parçası. Bu süreçte bu olguyu daha iyi anlamış olduk. Yarınımızın teminatı çocuklarımızı sevgi ve hoşgörü ile büyütmeye çok özen göstermeliyiz. Onlar için ne yapsak azdır” dedi.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.