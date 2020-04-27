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    HaberlerEge Haberleri Çocuklarla birlikte 100. Yıl Marşı yaptı
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    27.04.2020 - 00:02 |

    Çocuklarla birlikte 100. Yıl Marşı yaptı

    Çocuklarla birlikte 100. Yıl Marşı yaptı

    TRT’de yıllarca Türk Halk Müziği ses sanatçısı olarak görev yapan ve 2019’dan beri Gaziemir Belediyesi Türk Sanat Müziği koro şefliğini yürüten Yılmaz Demirtaş, İzmir’in çocukları ile birlikte “23 Nisan Biziz” adlı 100. Yıl Marşı’nı yaptı. Söz ve müziğini Demirtaş’ın yaptığı marşın aranjörlüğünü de Aydın Tonya yaptı. l yusuf çınar

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