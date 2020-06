Çökmelerini mi bekliyorsunuz?

İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı semtinde bulunan ve sakinleri daha önce tahliye edilen eğik binaların yıkım işlemleri başlamadı. Yıkım için, Karşıyaka Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdiği imar planı değişikliğinin onaylanmasının beklendiği öğrenildi. Her gün görüntüden dolayı tedirgin olduklarını ve binaların önünden geçmek istemeyip yollarını değiştirdiklerini anlatan mahalle sakinleri, “Bir tane bina yıkıldı ama diğerlerinin de aynı şekilde halk güvenliği açısından yıkılması gerekiyor. İnsanların çoğu çöküntü olabilir korkusu yaşıyor” ifadelerini kullandı.



Önlem alınsın



Eğik duran ve depreme dayanıksız olduğu belirlendikten sonra tahliye edilen Bayraklı ilçesindeki Çiğdem Apartmanı da yıkılmayı bekliyor. İki aydır bir gelişme olmadığını ve binanın çevresinden geçerken endişe duyduklarını dile getiren vatandaş, “Her an yıkılacakmış korkusuyla, kendimizi sakınmak için yolun karşısına geçiyoruz. Yıkımın bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz. İçeriye yabancılar giriyor. Bir önlem alınmadı” diye konuştu.



Mavişehir tartışması



Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin, bölgedeki yapı yoğunluğu ve özel sektöre satılan arazilerden Karşıyaka Belediyesi’ni sorumlu tutmasına yanıt geldi. “Bölgeyi koruma isteğimizin en önemli kanıtı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yükseklik serbest kararının 8 kata düşürülmesi yönündeki başvurumuz” yanıtı veren belediye yetkilileri, şu ifadeleri kullandı:



“Yoğun yapılaşmada Büyükşehir ve Karşıyaka belediyelerinin hiçbir etkisi yok. Fark edilmesi gereken en çarpıcı durum, önce Emlak Bankası sonra TOKİ mülkiyetinde olan oldukça büyük arazilerin, çok uygun satış koşullarıyla özel sektöre devredilmiş olması. Hukuki süreçler gözden geçirildiği zaman ise belediyelerimizin mücadele verdiği görülüyor. Odanın kamuya ait arazileri özel sektöre devretmeye yönelik itirazına tümüyle katılmakla birlikte, belediyeye ait hissenin İmar Kanunu’nun 17. maddesine göre başka seçenek kalmayacak şekilde devredilme zorunluluğu olması itibariyle nedensiz bir satıştan ayırt edilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.”