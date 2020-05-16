ÇOMÜ, en başarılı ikinci üniversite

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), üniversitelerin bu süreci ne kadar iyi yönettiklerine dair bir araştırma yaptı. Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, “18 bin lisans öğrencisinin katıldığı araştırmada ortaya çıkan sonuç, ÇOMÜ ailesi için bir gurur” dedi.