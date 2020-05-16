16.05.2020 - 00:02 |
ÇOMÜ, en başarılı ikinci üniversite
ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), salgın sürecinde uzaktan eğitimde en başarılı ikinci üniversite olarak gösterildi.
Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), üniversitelerin bu süreci ne kadar iyi yönettiklerine dair bir araştırma yaptı. Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, “18 bin lisans öğrencisinin katıldığı araştırmada ortaya çıkan sonuç, ÇOMÜ ailesi için bir gurur” dedi.
Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren Mustafa Boz (16) kayboldu.