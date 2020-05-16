BİST99.7680.57EURO7.480.00USD6.90-0.21ALTIN386.910.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ÇOMÜ, en başarılı ikinci üniversite
    ABONE OL
    16.05.2020 - 00:02 |

    ÇOMÜ, en başarılı ikinci üniversite

    ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), salgın sürecinde uzaktan eğitimde en başarılı ikinci üniversite olarak gösterildi.

    ÇOMÜ, en başarılı ikinci üniversite

    Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), üniversitelerin bu süreci ne kadar iyi yönettiklerine dair bir araştırma yaptı. Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, “18 bin lisans öğrencisinin katıldığı araştırmada ortaya çıkan sonuç, ÇOMÜ ailesi için bir gurur” dedi.

    Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren  Mustafa Boz (16) kayboldu.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (15 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kanser hastası Türk genci İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye geldi

    Kanser hastası Türk genci İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye geldi

    Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

    Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

    Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

    Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

    AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı

    AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı

    Sıradaki Haber