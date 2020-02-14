14.02.2020 - 00:02 |
ÇOMÜ’ye destek sözü
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nu ziyaret etti.
Ziyarette, ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç da hazır bulundu. Bakan Kasapoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, “Çanakkale ili ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bizim için önemlidir, planlanan projeleri Bakanlığımızın imkânları dâhilinde destekleyeceğiz” dedi.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.