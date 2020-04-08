Çöp konteynerleri teker teker yıkandı

Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışma kapsamında, çöp konteynerlerinin enfeksiyon yayma riskini ortadan kaldırmak için her gece dezenfekte çalışmaları yürütülüyor. Saat 22.00’den sonra sahaya çıkan ekipler, sabaha kadar tüm çöp konteynerlerini temizliyor.