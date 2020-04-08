08.04.2020 - 00:01 |
Çöp konteynerleri teker teker yıkandı
Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışma kapsamında, çöp konteynerlerinin enfeksiyon yayma riskini ortadan kaldırmak için her gece dezenfekte çalışmaları yürütülüyor. Saat 22.00’den sonra sahaya çıkan ekipler, sabaha kadar tüm çöp konteynerlerini temizliyor.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, kaza yerini izledi.