Çöpler kesekâğıdına

Çevreyi kirleten çekirdek kabuklarını atmak için çift taraflı olarak tasarlanan 15 bin adet kesekâğıdı, ücretsiz dağıtımı yapılması için Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi. En iyi temizliğin hiç kirletmemek olduğu dile getiren Kulüp Başkanı Enver Erdoğan, “Güzel İzmirimizin bir konuda daha örnek olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.