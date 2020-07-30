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    HaberlerEge Haberleri Çöpler kesekâğıdına
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    30.07.2020 - 00:03 |

    Çöpler kesekâğıdına

    Bornova Rotary Kulübü, çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Temiz Bir İzmir” logolu çift taraflı kesekâğıdı projesini hayata geçirdi.

    Çöpler kesekâğıdına

    Çevreyi kirleten çekirdek kabuklarını atmak için çift taraflı olarak tasarlanan 15 bin adet kesekâğıdı, ücretsiz dağıtımı yapılması için Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi. En iyi temizliğin hiç kirletmemek olduğu dile getiren Kulüp Başkanı Enver Erdoğan, “Güzel İzmirimizin bir konuda daha örnek olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyorAçılışının altıncı gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.
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