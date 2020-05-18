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    18.05.2020 - 00:04 |

    Coşku devam edecek

    Marmaris Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bir dizi etkinlik yapacak.

    Coşku devam edecek

    Koronavirüs salgını nedeniyle resmi kutlamaların yapılamayacağı 19 Mayıs’ta belediye kendi araçlarıyla tüm mahalleleri dolaşarak gençlik şarkıları yayınlayacak. Saat 17.00’de Taylan online konser verecek. Öte yandan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Gençlik Haftası’nda engelli gençleri ziyaret etti. Sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan ziyaretlerde Başkan Oktay, gençlerle sohbet etti, bayramını kutladı. Oktay, “Bu sene bayramı coşkulu bir biçimde kutlamak istiyorduk ama koronavirüs salgını nedeniyle tıpkı 23 Nisan’da olduğu gibi 19 Mayıs’ta da kutlamalar yapılmayacak. Ancak her şeyin başı sağlık diyoruz. Hepimiz iyi olalım, önümüzdeki yıl en güzel şekilde kutlamayı yaparız” dedi. Başkan Oktay, belediyenin engellilere yönelik yaptığı çalışmalardan bahsetti, onların ve ailelerinin faydalanbileceği Kısa Mola isimli projenin de yakında hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

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