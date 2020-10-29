Coşku göğe taştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede halkın sağlığı için canla başla çalışan sağlık çalışanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi sağlık çalışanları, kırmızı beyaz balonlarla gökyüzünü renklendirdi.



Hastane bahçesinde gerçekleşen organizasyonda bir araya gelen sağlık çalışanları, Türk Bayrağı renklerinden oluşan yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı. Sağlık çalışanlarının coşkusuna hastaneye gelenler alkışlarla ortak oldu. Hastane içinde de kutlamalar gün boyu devam etti. Sağlık çalışanları çocuklara balon ve bayrak dağıttı.



Her yıl Cumhuriyet Bayramı’nı hastane bahçesinde Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu’nun konserleri ile kutladıklarını dile getiren İEÜ Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Pandemi nedeniyle bu yıl konser veremedik ama Cumhuriyet coşkusunu gökyüzüne taşıdık. Çalışanlarımızın yüzde 77’si gençlerden oluşuyor. Gençleri geleceğimizin teminatı olarak görüyor, onlara çok güveniyoruz. Genç bir kadro kurduk. Onların enerjisi, dinamizmi ve girişimciliği ile çok güzel işler başarıyoruz“ diye konuştu.