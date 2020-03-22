22.03.2020 - 00:01 |
Covid-19’a karşı banklar söküldü!
Turgutlu Belediyesi, vatandaşların koronavirüs nedeniyle herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması için önlemlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, parklarda bulunan banklar geçici olarak söküldü. Özellikle yaşlıların ve emeklilerin vakit geçirdiği Orta Park, Koza Park, Karpuzkaldıran Parkı ve Vergi Dairesi çevresindeki banklar, belediye ekiplerince sökülerek, götürüldü. Belediye Başkanı Çetin Akın, virüsün yayılmasının önüne geçilebilmesi için vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.