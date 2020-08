Çözüm, derelerin üstünü kapatmak

Ege-Koop Başkanı Aslan, Meles ve Manda çaylarının ortasına yapılacak istinat duvarlarıyla, yıllardır kötü kokudan şikayet eden İzmirlinin rahat bir nefes alacağını belirtti.

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, İzmir’de yıllardır kangrene dönen Meles ve Manda çaylarının üstünün kapatılmasıyla ilgili öneride bulundu. 50 yıldan fazla süredir İzmir’de yaşadığını çayların zaman zaman temizlendiğini ancak hala pis kokunun önüne geçilemediğini söyledi. Aslan; derelerin üstünün kapatılmasıyla ilgili geçmişten örnekler verdi.

Hala sonuç alınamadı

1968-1969 yılında Atatürk Stadyumu’nun Mersinli girişinin bulunduğu yolun eskiden dere olduğunu, o günün teknik şartlarıyla üstünün kapatıldığını ifade eden Aslan, “Meles ve Manda çaylarının temizliği yıllardır sürüyor. Her yıl belediyelerin iş makinaları dereden çamur çıkarıp, kamyonlara yüklüyor. Ancak hiçbir sonuç alınamadı. Her iki derenin de üstü kokunun önlenmesi için mutlaka kapatılmalı” dedi. Derelerin üstünün kapatılmasıyla, pis kokunun teneffüs edilmesinin önüne geçilebileceğini kaydeden Aslan, “Manda Çayı’nın etrafında iki büyük iş merkezi ile bir Avm var. Meles Çayı’nın hemen yanında iki büyük inşaat firması dev gökdelenler dikmeye başladı. Burada binlerce kişi oturacak. Her gün binlerce İzmirli buraları ziyaret edecek. Bu bölgenin İkinci bir Alsancak yapma girişimi var. Meles ve Manda çayları, Mersinli’deki gibi dar değil ama orta kısımlarına sağlam istinat duvarları örülerek, üst kısımları rahat bir şekilde kapatılabilir. İzmirlilerin yıllardır çektikleri pis koku böylece giderilmiş olur. Ege’nin incisi kentin geleceği açısından, bu önerim dikkate alınmalı” diye konuştu.

150 bin kişilik yaşam alanları

36 yıldır 12 farklı projeyle yeni uydu kentlerde 150 bin kişinin barındığı yeni mahalleler kuran Ege Koop’un bu projelerde 150 kilometre yol, 150 kilometre kanalizasyon, 160 kilometre içme suyu hattı imalatını da kendi imkanlarıyla hayata geçirdiğini söyleyen Ege-Koop Başkanı Hüseyin Aslan, “Bu soruna çözüm bulunabileceğini biliyoruz. Teknik olarak mümkün” dedi.