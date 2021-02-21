Çözüm yakın

İnciraltı ve Bahçelerarası planlama sorunun çözümü noktasında uzun süredir çalışma yürüten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentte önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Mülk sahipleriyle bir araya gelen bürokratlar, görüş ve önerileri aldı. Planların birkaç ay içerisinde askıya çıkacağını müjdeledi. İnciraltı’nın İzmir için çok önemli bir alan olduğunu ifade eden Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, bölgenin kamu yararı gözetilerek planlandığının altını çizdi. Titizlikle sürdürülen çalışmada son aşamaya gelindiğini belirten Kahraman, Büyükşehir ve Balçova belediyelerinin de görüşlerini aldıklarını ifade etti.

Gökdelen istemiyoruz

Toplantının çok verimli geçtiğini belirten İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, “İnciraltı’nda ata yadigarı toprakları olan mülk sahipleri, beklentilerini yüz yüze anlatma fırsatı buldu. Artık tarıma uygun olmayan toprakların, geçen her gün, hem kendileri hem de kamu için kayıp olduğunu aktardı. Bölgede gökdelen imarı olmadan, kendilerinin de mağdur edilmeden planlama yapılmasını istediklerini ifade etti. Bakanlığa güvenimiz tam. Çabalarımızın sonuç vermesinin haklı gururu içerisindeyiz. Planlama sonrası yapılacak yatırımlarla birlikte İnciraltı’nın adını tüm dünya duyacak” diye konuştu.