26.06.2020 - 00:05 |
Çözümün ‘Anahtar’ı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anahtar projesiyle kadınlara yönelik bütünsel hizmet verecek ve sivil toplum kuruluşlarına alan açıp ortak aklı harekete geçirecek yeni bir çalışma düzeni oluşturuyor.
Örnekköy’de yer alan Büyükşehir’e ait yerleşkede açılış hazırlıkları süren Anahtar adlı kadın dayanışma merkezinde mesleki kurslar, kooperatifçilik eğitimleri gibi pek çok hizmet bir arada sunulacak. Kadınların çocuklarını bırakabilecekleri Masal Evi’nin de bulunacağı yerleşkede, engelli bireylere yönelik hizmet alanları da olacak.
Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.