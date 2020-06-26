Çözümün ‘Anahtar’ı

Örnekköy’de yer alan Büyükşehir’e ait yerleşkede açılış hazırlıkları süren Anahtar adlı kadın dayanışma merkezinde mesleki kurslar, kooperatifçilik eğitimleri gibi pek çok hizmet bir arada sunulacak. Kadınların çocuklarını bırakabilecekleri Masal Evi’nin de bulunacağı yerleşkede, engelli bireylere yönelik hizmet alanları da olacak.