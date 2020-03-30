Cumartesi Pazarı’nda sıkı önlemler alındı

Efes Selçuk Belediyesi, İç İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan gereğince Cumartesi Pazarı’nda tüm önlemleri aldı. Pazarda satılan ürünler paketlendi, tezgâhlar gerekli mesafe aralıklarına göre yerleştirildi. Pazara gelen vatandaşların kontrollü giriş çıkışları için dört nokta belirlendi. Alınan tedbirleri inceleyen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, esnafa ve halka sağlıklı günler diledi.