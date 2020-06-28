Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 16 koyun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çelikel Ailesi’ni telefonla aradı hem geçmiş olsun hem de bereketli olsun dileklerini iletti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel’e 16 koyun gönderdi. Erdoğan, Çelikel’i arayıp geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hediye ettiği koyunların hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Erdoğan, “Bu kaza, kader, Ne yapalım? Bir elektrik çarpması, her şey olabiliyor. Belediye başkanımıza da desteği için teşekkür ediyorum. 16 koyunumuz çoğalıp artsın. Eksilmesin ve bereketli şekilde ailenin ihtiyaçlarına merhem olsun. Şimdiden de Kruban Bayramı’nız mübarek olsun” diye konuştu.

Erdoğan, görüştüğü Ali Rıza Çelikel’in eşine de, “Her zaman sizlerin yanınızdayız. Elimizden ne gelirse bunları da yapacağız. Hiç unutmayın” dedi. Ali Rıza Çelikel de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. - DHA