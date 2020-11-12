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    HaberlerEge Haberleri Cumhuriyet Kupası Yunusemre’nin
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    12.11.2020 - 00:00 |

    Cumhuriyet Kupası Yunusemre’nin

    Yunusemre Belediyespor Voleybol Yıldız Takımı, Cumhuriyet Turnuvası final maçında karşılaştığı Turgutlu Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek turnuvayı şampiyon tamamladı.

    Cumhuriyet Kupası Yunusemre’nin

     Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk seti 25-15’lük skorla Yunusemre Belediyespor’un üstünlüğü ile sona erdi. Turgutlu Belediyespor, ikinci seti 16-25’lik skorla eşitledi. Uzatma setini 15-10 Yunusemre Belediyespor kazandı. Maçı 2-1 kapatan Yunusemre Belediyespor, turnuvada şampiyon oldu. Turnuvada Turgutlu Belediyespor ikinci olurken, Laleli Zaferspor üçüncülük elde etti.

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