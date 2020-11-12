Cumhuriyet Kupası Yunusemre’nin

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk seti 25-15’lük skorla Yunusemre Belediyespor’un üstünlüğü ile sona erdi. Turgutlu Belediyespor, ikinci seti 16-25’lik skorla eşitledi. Uzatma setini 15-10 Yunusemre Belediyespor kazandı. Maçı 2-1 kapatan Yunusemre Belediyespor, turnuvada şampiyon oldu. Turnuvada Turgutlu Belediyespor ikinci olurken, Laleli Zaferspor üçüncülük elde etti.