Cumhuriyete özel kutlama programı

40 eserin görücüye çıkacağı Cumhuriyet’i Karşılıyoruz Sergisi 28 Ekim’e kadar gezilebilecek. Yarın, Sevgi Yolu’nda ve 28 Ekim Çarşamba günü Haşim İşcan Caddesi’nde sürecek etkinliklerde de, üç kişiden oluşan müzisyenlerin müzik dinletisi, çok sesli koronun konseri ve halk oyunları gösterileri sunulacak. 29 Ekim’de saatler 18.00’i gösterdiğinde piyanist Yıldız Çiçek Sivri, soprano Ayşe Şener Özmen eşliğinde resital verecek.