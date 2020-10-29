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    HaberlerEge Haberleri ‘Cumhuriyet’ten vazgeçmeyeceğiz’
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    29.10.2020 - 00:03 |

    ‘Cumhuriyet’ten vazgeçmeyeceğiz’

    CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, “Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, milletin iradesine dayanan bir Cumhuriyet temeline sahip bir ülkeyiz” mesajıyla kutladı.

    ‘Cumhuriyet’ten vazgeçmeyeceğiz’

     97 yıl sonra bugün, Cumhuriyet’in bütün kazanımlarının yok edilmeye çalışıldığı dile getiren Serter, “Cumhuriyet’in çocukları olarak, halk olarak kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize çizdiği bağımsızlık yolunda yürümeye ve onun ilkeleriyle yarına doğru daha kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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