‘Cumhuriyet’ten vazgeçmeyeceğiz’

97 yıl sonra bugün, Cumhuriyet’in bütün kazanımlarının yok edilmeye çalışıldığı dile getiren Serter, “Cumhuriyet’in çocukları olarak, halk olarak kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize çizdiği bağımsızlık yolunda yürümeye ve onun ilkeleriyle yarına doğru daha kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.