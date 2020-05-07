07.05.2020 - 00:02 |
Cunda Adası’na yeni seyir terası
Balıkesir'in Ayvalık Adaları Tabiat Parkı manzarasına hakim noktalarından Cunda Adası’ndaki Pınarboğazı mevkisine, seyir terası yapıldı.
70 metrekarelik seyir terası, çelik konstrüksiyon üzerine ağaç malzemeden inşa edildi. Kuş ve bitki türleri açısından zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Türkiye’nin denize sınırları da olan en büyük tabiat parkı. l DHA
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