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    HaberlerEge Haberleri Cunda Adası’na yeni seyir terası
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    07.05.2020 - 00:02 |

    Cunda Adası’na yeni seyir terası

    Balıkesir'in Ayvalık Adaları Tabiat Parkı manzarasına hakim noktalarından Cunda Adası’ndaki Pınarboğazı mevkisine, seyir terası yapıldı.

    Cunda Adası’na yeni seyir terası

    70 metrekarelik seyir terası, çelik konstrüksiyon üzerine ağaç malzemeden inşa edildi. Kuş ve bitki türleri açısından zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Türkiye’nin denize sınırları da olan en büyük tabiat parkı. l DHA

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