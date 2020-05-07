Cunda Adası’na yeni seyir terası

70 metrekarelik seyir terası, çelik konstrüksiyon üzerine ağaç malzemeden inşa edildi. Kuş ve bitki türleri açısından zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Türkiye’nin denize sınırları da olan en büyük tabiat parkı. l DHA