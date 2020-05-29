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    HaberlerEge Haberleri ‘D vitamini önem taşıyor’
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    29.05.2020 - 00:03 |

    ‘D vitamini önem taşıyor’

    ‘D vitamini önem taşıyor’

    Kovid-19 salgınıyla birlikte D vitamini sıklıkla gündeme gelmeye başladı. Fonksiyonel Tıp Uzmanı Prof. Dr. S. Deniz Özzeybek de toplumun büyük bölümünde D vitamini eksikliği olduğunu, yalnızca güneş ışığı ve gıdaların yetmediğini belirtti, “Bağışıklık sisteminde anahtar rol oynayan D vitamininin Kovid-19 olgularındaki etkisi bilim dünyası tarafından araştırılıyor. Araştırmalarda, Kovid-19 hastalarının D vitamini düzeylerinin düşük olduğu gözlemleniyor. Bu konuda daha net veriler elde etmek için zamana gereksinimimiz var. Bu sırada D vitamini düzeyimizi yüksek tutarak bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz” diye konuştu.

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