D vitaminiyle sağlam kemikler

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nden Prof. Dr. Rezzan Günaydın, D vitamini eksikliğinin osteoporoz riskini artırdığını söyledi. Osteoporozun sessizce ilerlediğini ve vücutta kırıklar oluştuğunda belirti verdiğini söyleyen Günaydın, şöyle konuştu:

Değerlere baktırın

“Kortizon tedavisi, beslenme ve gıda emilim bozuklukları, kalsiyumdan fakir beslenmek, sigara kullanımı, aşırı alkol alımı, aşırı kafein alımı, düşük vücut ağırlığı, D vitamini eksikliği, hareketsiz yaşam, bazı endokrin ve romatizmal hastalıklar da osteoporoz için risk oluşturuyor. Erken tanı için kemik dansitometrisi (DXA) olarak isimlendirilen kemik yoğunluğu ölçümleri var. Tedavide de hastanın kalsiyum ve D vitamini değerleri mutlaka düzeltilmeli. Hayvansal ve bitkisel protein alınmalı. Düzenli fiziksel aktiviteler de önemli. Ayrıca kırıkların oluşumunda en önemli faktörlerden biri olan düşmelerin önlenmesi için de bir takım tedbirlerin alınması gerekiyor.”