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    HaberlerEge Haberleri Dağcıların ilk rotası Yuvarlakçay oldu
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    10.07.2020 - 00:04 |

    Dağcıların ilk rotası Yuvarlakçay oldu

    Dağcıların ilk rotası Yuvarlakçay oldu

    Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) sporcuları koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kamp etkinliğini Muğla Köyceğiz Yuvarlakçay’da yaptı. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Dağcılık Federasyonu kural ve yönergelerine uygun olarak düzenlenen etkinliğe 34 doğasever katıldı. Toplamda iki gece, üç gün süren kampta birçok katılımcı ilk kez çadır kurdu, çadır hayatını deneyimledi. Belediye Başkanı Çetin Akın, “Programımız kapsamında yürüyüşler yapıldı, kampçılıkla ilgili bilgiler aktarıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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