‘Daha iyi olacağız’

İzmir temsilcisi ligdeki ilk galibiyetini alırken, son 2 yılın gol kralı Porkekizli yıldız Marco Paixao, ilk kez bir maçta 4 gol birden kaydetti. Yeni transferlerden Erhan Çelenk, Altay formasıyla ilk golünü atarken, Kappel de bu sezon ilk kez rakip fileleri sarstı. Galibiyetle tanışan Teknik Direktör Yücel İldiz, “İlk 2 haftada alınan skorlar oyuncularımızda hayal kırıklığı oluşturmuştu. Birkaç hafta sonra beklediğimiz Altay’ı daha iyi oyun ve skorlarla göreceğiz. Kadromuzda 17-18 tane yeni oyuncumuz var, çok yeni bir takımız. Daha katedecek çok yolumuz var” dedi. Öte yandan Altay, 2. Lig’de 1 Ekim 2011’de evinde Kocaelispor’u 6-0 mağlup ettikten 9 yıl sonra aynı skorla bu kez 1. Lig’de Eskişehirspor karşısında zafere uzandı.