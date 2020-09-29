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    HaberlerEge Haberleri ‘Daha iyi olacağız’
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    29.09.2020 - 00:00 |

    ‘Daha iyi olacağız’

    Eskişehirspor’u 6-0 yenerek üzerindeki karabulutları dağıtan Altay, ilkleri yaşadı.

    ‘Daha iyi olacağız’

    İzmir temsilcisi ligdeki ilk galibiyetini alırken, son 2 yılın gol kralı Porkekizli yıldız Marco Paixao, ilk kez bir maçta 4 gol birden kaydetti. Yeni transferlerden Erhan Çelenk, Altay formasıyla ilk golünü atarken, Kappel de bu sezon ilk kez rakip fileleri sarstı. Galibiyetle tanışan Teknik Direktör Yücel İldiz, “İlk 2 haftada alınan skorlar oyuncularımızda hayal kırıklığı oluşturmuştu. Birkaç hafta sonra beklediğimiz Altay’ı daha iyi oyun ve skorlarla göreceğiz. Kadromuzda 17-18 tane yeni oyuncumuz var, çok yeni bir takımız. Daha katedecek çok yolumuz var” dedi. Öte yandan Altay, 2. Lig’de 1 Ekim 2011’de evinde Kocaelispor’u 6-0 mağlup ettikten 9 yıl sonra aynı skorla bu kez 1. Lig’de Eskişehirspor karşısında zafere uzandı.

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