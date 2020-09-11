Dalda kurumasın!

Manisa’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları zeytini olumsuz etkiledi. Çöl sıcakları, yaklaşık 1 ay sonra hasadına başlanacak olan zeytin ağaçlarında kurumaya neden oldu, dallardaki zeytinlerde buruştu. Yaklaşık 130 bin dekar arazide zeytin tarımı yapılan Saruhanlı’daki üretici, rekolte derdine girdi. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, devlet büyüklerinden yardım istedi. Yüzde 25 oranında kayıp yaşandığını kaydeden Okur, şunları dile getirdi:

Çiftçi zor durumda

“İlçemizde 130 bin dekar alana yakın arazide zeytin ekimi yapılıyor. Bunun 110 bini kurak alanda gerçekleşiyor. Sadece 15-20 bin dekarı sulanabilir arazide. Gözlet, Hacımusa ve Pınarbaşı mahallelerimizde hemen hemen 15 bin dekar arazide hiç su imkanı bulunamamakta. İki aya yakın bir gram yağmur suyu düşmedi. Ekim ayında yağmur gelmezse işimiz çok kötü. Çiftçi bu yıl sofralık zeytinden para kazanamayacak.”

Devlete seslendi

Zeytin ağaçlarının milyon yaşına kadar yaşadığını fakat böyle devam etmesi halinde kuruyacağını belirten Okur, “Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Bu 130 bin dekarın 110 bini hiçbir şekilde sulanamıyor. Bunu anca devlet desteğiyle yapabiliriz. Gölet, baraj, yeraltı kuyuları ve büyük sondajlar yaparak buradaki zeytini kurtarabiliriz” dedi.