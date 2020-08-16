Dalışın yeni adresi

Ege Bölgesi’nin en önemli turizm destinasyonlarından Kuşadası, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından dalış tutkunlarının gözdesi oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nce 270 bin liraya satın alınan 54 metre uzunluk, 44 metre kanat genişliğine sahip olan Airbus A 300 tipi yolcu uçağı Kuşadası Körfezi’nde batırıldı. Kuşadası, böylece Türkiye’nin en büyük uçak batığı resifine sahip oldu. Uçak batığı resifinin yanı sıra Ada bango, Yılancı Burnu, Barbaros bango, Ada Kule Mağarası ve Kadınlar Denizi yapay resifi olmak üzere toplam 6 dalış noktasına sahip ilçe, temiz ve berrak denizi ile de dalış meraklılarını kendine çekmeyi başardı.



‘Canlı çeşitliliği fazla’



Yerli ve yabancı turistlerin farklı balık türlerini görmenin yanı sıra caretta caretta cinsi deniz kaplumbağaları ile de yüzme şansı bulabildiği kentte her gün düzenli olarak Marina’dan kalkan tekneler dalmak isteyenler için profesyonel rehberler eşliğinde turlar düzenleniyor. Ünlü altın madalyalı su altı fotoğrafçısı Rüştü Kirman, “Kızıldeniz’deki yırtıcı türler henüz Kuşadası Körfezi’ne ulaşamadı. Dolayısıyla burada aslan ve balon balığı gibi diğer canlıların çoğalmasını tehlikeye sokan türler bulunmuyor. Bu da dalış noktalarındaki canlı çeşitliğin çok zengin olmasını sağlıyor. Ayrıca Kuşadası’ndaki deniz suyu temiz ve berrak. Uygun ekipman ile su altında çok güzel fotoğraf ve videolar çekilebiliyor” dedi. Dalış eğitmenliği yapan Tolga Pat ise “Yolcu uçağı resifi bölgeye hareket getirdi” dedi.