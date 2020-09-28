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    HaberlerEge Haberleri Damlacık korkutuyor!
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    28.09.2020 - 00:02 |

    Damlacık korkutuyor!

    İZMİR’in en eski semtlerinden Damlacık’taki metruk binalar, uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılıyor.

    Damlacık korkutuyor!

    Binalarda, şırıngalar ve alkol şişeleri dikkat çekerken, bölgede yaşayan vatandaşlar gündüz vakti sokakta yürümekten korktuklarını söyledi. Semt sakini Erkan Tenekeci, “Evlerde hapis kalıyoruz veya 3-4 kişi bir araya gelip öyle dışarıya çıkıyoruz. Yoksa dışarıya çıkmamız mümkün değil. Uyuşturucu bağımlıları geliyor. Gasp olayları yaşıyoruz. Başka yere taşınmayı düşünüyoruz ama kendi evimiz, mecburen oturuyoruz” dedi. Evlerinde misafir gelecekleri zaman oturdukları semtten dolayı utandıklarını dile getiren Aziz Kanat da “İzmir’e burası hiç yakışmıyor. Çok tedirginiz” diye konuştu. Hilmi Coşkun ise hasta olmasına rağmen evine hırsız gireceği korkusundan hastaneye gidemediğini dile getirdi. l Gökçe ADAR DHA

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