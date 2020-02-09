09.02.2020 - 00:01 |
Datça’da badem kokusu var
MUĞLA’NIN Datça ilçesinde düzenlenen ‘Badem Çiçeği Festivali’ renkli görüntülere sahne oluyor.
Belediye Başkanı Gürsel Uçar’ın ev sahipliğindeki organizasyon kapsamında Şenkaya Kavşağı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar yapılan 1 kilometrelik kortej yürüyüşü coşkulu geçti. Başkan Uçar, badem çiçekleriyle baharı karşıladıklarını söyledi.
Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.