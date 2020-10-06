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    HaberlerEge Haberleri Datça’da mor patates hasadı
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    06.10.2020 - 00:02 |

    Datça’da mor patates hasadı

    Datça’da mor patates hasadı

    Datça’da nisanda ekimi yapılan ve kilosu 20 ila 25 liradan satışa sunulan mor patatesin hasadı başladı. 30 kökle üretime başladığını belirten 70 yaşındaki çiftçi Hasan Harıpcı, “Bölgemizde hem üretici hem de tüketici bu ürünü çok bilmiyor. Bu yıl 300 kök patatesten yaklaşık 15 ton ürün bekliyorum. Her kökten yaklaşık 40-50 kilo ürün alınıyor. Tamamen doğal yöntemler kullanıyoruz. İlaç ve gübre yok. . Vitamin değer ve lif oranı çok yüksek, nişasta oranı çok düşük. Normal patatesten de daha lezzetli” dedi. l AA

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