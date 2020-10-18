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    HaberlerEge Haberleri Dayakçı kocaya elektronik ceza!
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    18.10.2020 - 00:01 |

    Dayakçı kocaya elektronik ceza!

    Evlendikten bir süre sonra aşırı alkol aldığını ileri sürdüğü Ünal K’dan şiddet gören Özlem K, mart ayında boşanma davası açtı.

    Dayakçı kocaya elektronik ceza!

    Davaları sürmesine rağmen Ünal K’nın eşine uyguladığı şiddet son bulmadı. 11 Ekim günü bir kez daha alkollü olarak eve gelen Ünal K, eşini çocuklarının gözü önünde darbetti. İhbar üzerine gözaltına alınan Ünal K’nın 60 gün süreyle eşine, yakınlarına, tanıdıklarına ve çocuklarına yaklaşmamasına hükmedildi. Ayrıca Ünal K’ya 60 günlük süreyle elektronik kelepçe takıldı.

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