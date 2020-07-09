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    09.07.2020 - 00:05 |

    Dayanışma ruhu

    Buca Belediyesi, kurduğu eşya bankasıyla ihtiyaç sahibi aileleri sevindiriyor. Bergama Belediyesi zabıta ekipleri de, arıza yapan buzdolabında çürüyen etleri için üzülen 74 yaşındaki yaşlı kadını mutlu etti, taze et hediye etti

    Dayanışma ruhu

    Belediyeler, sosyal projeleriyle dikkat çekiyor, ilçede dayanışma ve yardımlaşmayı artırıyor. Buca Belediyesi, kurduğu Eşya Bankası ile ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor. Hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturan bankada, toplanan her türlü ev eşyası bakımı yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
    Hayırseverlerin bağışladığı mobilyadan mutfak eşyasına, oyuncaktan beşiğe kadar kullanılabilir durumdaki her türlü ev eşyası Eşya Bankası’nda depolanıyor.

    Köprü oluyor

    Belediyeye başvurarak eşya ihtiyacını bildiren vatandaşların evlerinde inceleme yapan yetkililer, belirlediklerini her türlü eksiği stoklar dahilinde ihtiyaç sahibinin evine kadar teslim ediyor. Belediye görevlileri teslim ettikleri eşyaların yerleştirilmesine ve kurulmasına da destek oluyor. Herkesi yardımcı olmaya davet eden Başkan Erhan Kılıç, “Eşya Bankası’na bağışta bulunmak isteyenler, hafta içi saat 08.00-17.00 saatleri arasında (0232) 439 10 10 dahili 1226 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilir” dedi.

    Alkışlar zabıtaya

    Bergama Belediyesi zabıtası da, ilçede yalnız yaşayan 74 yaşındaki Ş.Ç. için aralarında para topladı, yüzünü güldürdü. Zabıta ekipleri, S.Ç’nin arıza yapan buzdolabında bozulan etleri yerine taze et aldı. Kasaptan alınan taze etle zabıta ekiplerini karşısında gören Ş.Ç, “Belediyemiz beni bu kötü ortamdan ve kokudan kurtardı. Hem de yeniden bana et getirdiniz. Allah sizden razı olsun” dedi. Görevlerini yaptıklarını söyleyen zabıta ekipleri de, “Sizler bizleri büyütüp, bugünlere getirdiniz. Bizde sizin evladınızız” şeklinde konuştu.

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