' Dayanışmamız ve önlemler artıyor'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, her gün sosyal medya hesabından yayınladığı ‘Başkanın Günlüğü’ ile salgınla mücadele sürecini halkla paylaşmaya devam ediyor. Dayanışma kampanyasında kısa sürede hedeflenen rakama ulaştıklarını belirten Soyer, “Gururla, 100 bin bandını aşıp 107 bin 639 aileye ulaştığımızı duyurmak istiyorum. Duracak mıyız? Hayır! Pandemi süreci bitse de dayanışmamız sürecek” dedi. AVM’lerin açılması, haftasonu sokağa çıkmasına izin verilenler ve Anneler Günü ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Soyer, şu ifadeleri kullandı:

Biz görev başındayız



“AVM’lerin açılmasının, erken alınmış bir karar olduğunu düşünüyorm. Biz buraların dezenfeksiyonu, hijyeni için elimizden geleni yapacağız. İzmirlilere ısrarla zorunlu değilseniz evden çıkmayın diyorum. Bugün de 65 yaş üstü büyüklerimiz için sınırlı sokağa çıkma izni var. Kendilerine mobil araçlarımızla maske temin edeceğiz. Bugün kutlanan Anneler Günü’nde de, belediye başkanlarıyla birlikte Atatürk’ün Annesi Zübeyde Hanım’ın mezarında olacapız. Şimdiden tüm anneleri kutluyor, hepsine sağlıklı, mutlu, evlatlarıyla uzun bir ömür diliyorum.”



Su faturları sisteme



Öte yandan Büyükşehir, İstanbul’da başlayan “askıda fatura” uygulamasını, halktan gelen talep üzerine İzmir’de de hayata geçiriyor. Küresel salgında ekonomik zorluk yaşayan ailelerin su faturaları İzmir dayanışmasıyla ödenecek. Ekonomik sıkıntı yaşayan İzmirliler ödeyemedikleri İZSU faturalarını bizizmir.com’da sisteme kaydedecek. Destek olmak isteyenler ise dilediği faturayı seçip ödeyecek. Uygulama kapsamında işyerleri kapanan esnafın ödeyemediği ilan-reklam vergi borçları da ödenebilecek.



Gıda paketi ve iftar mönüsü bağışlarıyla kentteki dayanışmanın ortada olduğunu dile getiren soyer, “Gerçekten iftihar ediyorum. Bu zor günlerde çalışamayan, evine ekmek götüremeyen hemşerilerimizin su faturalarının ödenmesi konusunda inisiyatif alma talebinde bulunan İzmirlilere de, bu uygulamaya ilham veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



YASAKTAN ÖNCE VE SONRASI...



İzmirliler, sokağa çıkma yasağına saatler kala gıda alışverişi yapmak için Kemeraltı’ndaki meşhur Havra Sokağı’na akın etti. Zabıta ekipleri de sokağın girişine bariyerler koyup maske kontrolü yaptı. Dün ise İzmirliler yasağa uydu. Cadde ve sokaklarda görevliler dışında kimse görülmedi.



Normal günlerde insan yoğunluğunun çok olduğu Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Altınyol Caddesi gibi bölgelerin havadan çekilen görüntülerindeyse ıssızlık hakimdi.