‘Değerli ürün ihracatı artacak’

Bakan Pekcan, bakanlığın İhracat Ana Planı doğrultusunda dünyadaki ihracat pazarından daha fazla pay almayı ve ülkenin refah seviyesini daha yukarılara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, katma değerli ürün ihracatını da yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

İhracat Ana Planı’nda 17 hedef ülke belirlediklerini ve buralarda özel teşvikler verdiklerini anımsatan Pekcan, dünyada trendi, talebi artan sektörleri hedef sektör olarak belirlediklerini kaydetti.

Çalışma grubu

Amaçlarının gıda sektör temsilcileriyle birlikte somut bir yol haritası oluşturmak olduğunu anlatan Pekcan, diğer tüm sektörlerle yaptıkları gibi burada da çalışma grubu kuracaklarını, alınan kararları, taleplerini bu çalışma grubunun irdeleyeceğini bildirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Sürdürülebilir bir dünya için, sürdürülebilir üretim ve ihracat” sloganıyla çalıştıklarını dile getirdi. Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep de, “İhraç ürünlerimiz için lisanslı depoculuk genişletilmeli” dedi.