Değerli ürünü sofraya taşıyacak olan şefler

Köylünün çok fazla çalıştığının altını çizen Soyer, şöyle konuştu: “Bizim sorunumuz çok fazla yapımız olmasına rağmen az ortağımızın olması. Biz insanlara kooperatifçiliği anlatamıyoruz. Tarım kooperatiflerinde en önemli köprüyü şefler kurabilir. Buradan şeflere sesleniyorum, bizi tercih edin. Küçük üreticiyi özel şeflerle buluşturabiliriz. Tarladan sofraya mantığıyla hareket edilmesi gerekiyor. Ben üreticimin zeytinini, kıymetli zeytinyağını tüketmek istiyorum. Kendimizi de düşünerek köylüyü kalkındıralım” dedi.