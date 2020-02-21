21.02.2020 - 00:01 |
Değerli ürünü sofraya taşıyacak olan şefler
HORECA Fair’de düzenlenen “Yerel Kalkınma ve Turizm” panelinde konuşan İzmir Köy Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, “Küçük üretici korunmazsa ülke refahı sağlanamaz. Bu yüzden şeflere büyük görev düşüyor. Biz, şefler için iyi, adil ve temiz gıdayı üretiyoruz. Şefler de bunu en iyi şekilde sofraya taşımalı” dedi.
Köylünün çok fazla çalıştığının altını çizen Soyer, şöyle konuştu: “Bizim sorunumuz çok fazla yapımız olmasına rağmen az ortağımızın olması. Biz insanlara kooperatifçiliği anlatamıyoruz. Tarım kooperatiflerinde en önemli köprüyü şefler kurabilir. Buradan şeflere sesleniyorum, bizi tercih edin. Küçük üreticiyi özel şeflerle buluşturabiliriz. Tarladan sofraya mantığıyla hareket edilmesi gerekiyor. Ben üreticimin zeytinini, kıymetli zeytinyağını tüketmek istiyorum. Kendimizi de düşünerek köylüyü kalkındıralım” dedi.
TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.