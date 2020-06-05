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    HaberlerEge Haberleri Değirmen Boğazı’na estetik dokunuş...
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    05.06.2020 - 00:04 |

    Değirmen Boğazı’na estetik dokunuş...

    Değirmen Boğazı’na estetik dokunuş...

    BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Değirmen Boğazı Tabiat Parkı’nı doğal yapısını bozmadan, estetik dokunuşlarla düzenledi. En az 52 ağaç türünü bünyesinde barındıran, oksijeniyle kentlilerin vazgeçemediği tabiat parkı, doğal dokusu bozulmadan düzenlendi. Parkta ıslah, çevre temizliği ve aydınlatma yapıldı, tahrip olan piknik masaları yenilendi. Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, “Giriş kısmında yollar yenilendi, refüj ve çevresi çiçeklendirildi. Yürüyüş yollarında oluşan tozun engellenmesi için de doğal sıkıştırılmış kum kullanıldı. Yol çevrelerine toz ve polen uçuşlarının engellenmesi için çalı bitkileri ve yağlı kartopuzu bitkileri dikildi. Ağaçlar, kuş evleri ile donatıldı, barbekü ve çatılı piknik masaları yerleştirildi” dedi. l F. EMRAH ERDOĞAN DHA

    Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladıYeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında geçilen normalleşme sürecinde, Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladı. Havalimanına inen ilk uçak, Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul-Dalaman seferi oldu.
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