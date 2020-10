Değişimin öncüsü olacağız

1.4 milyar kullanıcı erişimiyle dünyanın en büyük mobil reklam platformları arasında yer alan, Adcolony Türkiye ofisi; Avrupa, Arap Yarımadası, Güney Afrika ve Latin Amerika’da 20’den fazla ülkenin merkezi konumunda yer alıyor. Digital Box YouTube kanalıyla da sektörün dikkatini çekiyor.

Bilmeyenler için, AdColony ne iş yapar?

AdColony, dünyanın en büyük bağımsız reklam platformu. 1.4 milyar kullanıcı erişimi ile dünyanın en büyük mobil reklam platformları arasında yer alan Adcolony, en iyi 500 şirket listeleri içerisinde yer alan markaların ve dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının yüzde 85’inin güvenini sağlamış durumda. Danimarka, Norveç, İsveç, Yunanistan, Güney Afrika, Bahreyn, Irak, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin dahil olduğu 20’den fazla ülkedeki ofisler Türkiye’den yönetiliyor.

Önümüzdeki 5 yıla ait yatırım planlarınız nedir? Yeni ekonomi ve yüksek teknolojiye dönük yatırım planlarınız var mı?

Global pazarlarda dijital dünyanın anahtar kelimeleri artık güvenilirlik, şeffaflık ve yatırımın karşılığını vermek şeklinde görünüyor. Hem Türkiye pazarında hem de sorumlu olduğumuz diğer pazarlarda bu yönde çalışmalara ağırlık verip insan ve makina öğrenimini bir arada kullanabildiğimiz, güvenilir ve şeffaf bir dünyayı inşa etmeye özen göstereceğiz.

Özellikle teknolojik gelişmeler ile birlikte artık git gide daha otomatize, daha akıllı teknolojilerin hüküm sürdüğü bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bizim de yatırımlarımız son birkaç yıldır zaten bu yönde. Sektörel gelişmeleri takip edip bir adım önde olmak bizi her zaman rakiplerimizden ayıran en önemli özelliğimiz. Gelecek yıllarda da inisiyatif alarak ilerleyip teknolojiyi en maksimum seviyede kullanarak fark yaratmaya devam edeceğiz.

2050 yılında nasıl bir Türkiye öngörüyorsunuz? Bunun için neler yapılmalı?

Dijital sektörlerde özellikle eğitimli ve genç nüfus Türkiye’nin en büyük gücü. Her yıl güçlenerek teknolojik gelişmeler ile birlikte daha da söz sahibi olmaya başlayan Türkiye’ye mevcut durumda bile global aktörler yüzünü dönmüş durumda. Bizler de pazarın önemli oyuncuları olarak bu durumu avantajımıza çevirmek, destek veren değil yön veren bir konuma gelmek adına doğru hamleler yapmak durumundayız. Değişen trendleri araştırıp sektörümüzü eğitmek ve öncülük yapmak adına yatırımlarımıza bu yönde hız vermeliyiz. Ülkemizde mobil pazarlama sektörünün gelişimini desteklemek ve dijital endüstride her zaman söz sahibi olmak adına biz de AdColony olarak kendimizi bu dijital dönüşüm hikayesinin bir simülasyonu olarak konumluyoruz. AdColony çok genç ve dinamik bir şirket. Türkiye’den hizmet verdiğimiz ülkelerimizin sayısı artarken aramıza katılan genç arkadaşlarımızın sayısı da artmaya devam ediyor. Y kuşağının hakim olduğu İstanbul ofisimizden her sene aralarına yeni ülkeler eklenen EMEA ve LatAm bölgeleri ülkelerinin tüm ana yönetimi, kreatif çalışmaları, stratejik ve operasyonel süreçleri yürütülüyor. Genç yaşlarında sektörde söz sahibi olan gençlerden bizler de öğrenerek değişimin birer öncüsü haline gelmeliyiz.

Gözlemlerinize göre, Kovid-19 kullanıcı davranışlarını nasıl değiştirdi?

Koronavirüs aktif sosyal yaşamı sınırlandırıp ve fiziksel mesafeyi artırdıkça, dijital kullanımların artığını ve kullanıcı beklentilerinin değiştiğini gözlemliyoruz. Yaptığımız araştırmalarda bu dönemde kullanıcıların yüzde 47’si gün içinde en az bir kere mobil oyun oynuyor, yüzde 51’i evlerinde Spotify gibi platformlarda müzik dinliyor ve yüzde 61’i sosyal medya kanallarında daha fazla vakit geçiriyor. Kullanıcılar sosyalleşme ihtiyaçlarını mobil oyunlarla ve müzik dinleyerek karşılarken, sosyal medya platformları da haber ve bilgi alma kanalları haline geldi. Pandemi başlangıcı olarak alabileceğimiz 24 Şubat haftası ile 1 Mayıs haftasını karşılaştırdığımızda, mobil oyun oynama sürelerinde yüzde 21 artış gösterdiğini görüyoruz. Oyun uygulamalarındaki trafiklerde de yüzde 14.6’lık bir artış bulunuyor. Aynı şekilde bu dönemde kullanıcılar yüzde 21 daha fazla oyun içi reklam izliyorlar, bu da reklamverenler tarafında oyunların gündemde bir mecra olarak değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Digital Box YouTube kanalınızdan söz eder misiniz biraz. İzleyicileri neler bekliyor?

Dijital pazarlama alanında Türkçe video içerik bulmanın zorluğu ortada. Biz de sektörel bilgimizi hem reklamverenler ve medya çalışanları hem de üniversite öğrencileri için yeni Youtube kanallarında bir araya getirdik. Hazırladığımız etkili içeriklerle de kısa sürede dikkat çekmeyi başardık.

Dijital pazarlama alanına ilgi duyanların, sektörde çalışan uzmanlarla bir araya geldiği DigitalBox kanalı, farklı ülkelerde, özellikle pandemi sonrası neler olduğunu da izleyicilere sunuyor. Sadece AdColony ekibinin bilgi birikimini paylaştığı videolar değil, kanalda aynı zamanda marka ve ajanslardan değerli konukların da deneyimlerini paylaştıkları içerikleri bulabilirsiniz.