85,74BİST1.154-0.60EURO9.150.09USD7.790.01ALTIN472.20-1.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Demirbaşlar ve sahibi dışında her şey satılık’
    ABONE OL
    07.10.2020 - 00:02 |

    ‘Demirbaşlar ve sahibi dışında her şey satılık’

    Çeşme Cuban Garage Mağazası ve Exclusive Coffee Lounge, özel bir etkinlikle kapılarını açtı.

    ‘Demirbaşlar ve sahibi dışında her şey satılık’

    Marina Yacht Club Çeşme içinde yer alan, Cuba Dua grubunun sunduğu Küba müzikleri ve danslarıyla renklenen mekânın açılışında Pınar Aylin’in de aralarında olduğu davetliler, işletmeci Yıldırım Özince’yi yalnız bırakmadı. Küba’dan yıllar içinde aldığı birçok şeyi bu ülkenin tutkunlarıyla buluşturduğunu belirten Özince, “Demirbaşlar ve sahibi dışında her şey satılık. Sütsüz ve şekersiz içilen Küba kahvesini isteyenlere tattırmak istiyoruz” dedi. Esra Sezer ve Ersin Faikzade, şarkılarıyla geceye renk kattı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

    Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

    Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

    Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    6 Ekim koronavirüs tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı paylaşıldı! Türkiye günlük koronavirüs tablosu son dakika detayları...

    6 Ekim koronavirüs tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı paylaşıldı! Türkiye günlük koronavirüs tablosu son dakika detayları...

    Sıradaki Haber