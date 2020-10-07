Marina Yacht Club Çeşme içinde yer alan, Cuba Dua grubunun sunduğu Küba müzikleri ve danslarıyla renklenen mekânın açılışında Pınar Aylin’in de aralarında olduğu davetliler, işletmeci Yıldırım Özince’yi yalnız bırakmadı. Küba’dan yıllar içinde aldığı birçok şeyi bu ülkenin tutkunlarıyla buluşturduğunu belirten Özince, “Demirbaşlar ve sahibi dışında her şey satılık. Sütsüz ve şekersiz içilen Küba kahvesini isteyenlere tattırmak istiyoruz” dedi. Esra Sezer ve Ersin Faikzade, şarkılarıyla geceye renk kattı.