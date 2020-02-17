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    17.02.2020 - 00:04 |

    Demircan güven tazeledi

    Demircan güven tazeledi

    Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Murat Demircan, kurula katılan 57 üyenin oyunu alıp güven tazeledi. Konuşmasında derneğe kayıtlı 153 üyeden ortalama 60’ının işsiz olduğunu ifade eden Demircan, yeni dönem projelerini şöyle anlattı:

    Eğitim çalışmaları

    “İşsiz arkadaşlarımızın istihdamı noktasında İzmir’de basın birimi olmayan çeşitli kurum, kuruluş ve şirketlerle irtibata geçip bu arkadaşlarımıza bir iş imkanı yaratmak istiyoruz. Yeni dönemde eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten Demircan, Eğitimler kapsamında ise; dijital medya, sayfa tasarımı ve grafik eğitimi, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ele alacağız. Ayrıca kadına şiddete dikkat çekmek için ‘Onur Kurulu’nu kadın üyelerden oluşturduk.”

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