14.06.2020 - 00:03 |
Demircidere, yeni konuklarını bekliyor
Köy yaşamı konseptiyle turist ağırlayan Bergama Kozak Yaylası Demircidere Mahallesi’nde, normalleşme sürecinde sezona hazırlanıyor.
Çalışmalar kapsamında mahalle köşe bucak temizlendi, eksiklikler yerinde tespit edildi. Başkan Hakan Koştu, “Bu günlerde, herkes dinlenmek için daha sakin yerleri tercih edecektir. Mahallemiz daha fazla turist ağırlayacaktır” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz