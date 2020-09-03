‘Demokrasi onlar için enstrüman’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Barış, Demokrasi ve İnsan Hakları Buluşması’ temalı bir toplantıda söylediği sözlerle ilgili açıklamada bulundu.

Soyer’in Cumhuriyet’i taçlandırmaktan söz ettiğini belirten Dağ, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırmaktan bahsediyor ama temsil ettiği zihniyet, demokrasiyi yalnızca kendi tahakkümlerini kurmak için enstrüman olarak kullanan bir zihniyet” dedi.

‘Toplantıdan atmakla tehdit etmişti’

Büyükşehir Başkanı Soyer’in, Belediye Meclisi’nde kendisini eleştiren AK Partili üyeleri ‘Size demokrasi fazla’ diyerek, toplantıdan atmakla tehdit ettiğini öne süren Dağ, şunları söyledi:

“Bu noktada ikinci vaka ise, CHP’nin İzmir İl Gençlik Kolları kongresinde hem iki taraf arasında bir kavga çıkmış hem de görevini ifa eden medya mensuplarına saldırılmıştır.”