BİST1.084-0.12EURO8.74-0.12USD7.36-0.18ALTIN462.05-0.99
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Demokrasi onlar için enstrüman’
    ABONE OL
    03.09.2020 - 00:06 |

    ‘Demokrasi onlar için enstrüman’

    ‘Demokrasi onlar için enstrüman’

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Barış, Demokrasi ve İnsan Hakları Buluşması’ temalı bir toplantıda söylediği sözlerle ilgili açıklamada bulundu.

    Soyer’in Cumhuriyet’i taçlandırmaktan söz ettiğini belirten Dağ, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırmaktan bahsediyor ama temsil ettiği zihniyet, demokrasiyi yalnızca kendi tahakkümlerini kurmak için enstrüman olarak kullanan bir zihniyet” dedi.

    ‘Toplantıdan atmakla tehdit etmişti’

    Büyükşehir Başkanı Soyer’in, Belediye Meclisi’nde kendisini eleştiren AK Partili üyeleri ‘Size demokrasi fazla’ diyerek, toplantıdan atmakla tehdit ettiğini öne süren Dağ, şunları söyledi:

    “Bu noktada ikinci vaka ise, CHP’nin İzmir İl Gençlik Kolları kongresinde hem iki taraf arasında bir kavga çıkmış hem de görevini ifa eden medya mensuplarına                   saldırılmıştır.”

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla öğren - Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    2 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla öğren - Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    Bolu'da orman yangını! Ekipler oraya koştu

    Bolu'da orman yangını! Ekipler oraya koştu

    Sıradaki Haber