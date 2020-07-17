İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin geleneksel hale getirdiği ‘Demokrasi Yürüyüşü’nün üçüncüsü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapıldı. Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper önderliğindeki yürüyüşün Türk akademisinin demokrasiye olan inancı ve bağlılığının ifadesi olduğu vurgulandı.

Rektör Prof. Dr. Tunçsiper, mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.