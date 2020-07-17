17.07.2020 - 00:04 |
Demokrasi yürüyüşü
İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin geleneksel hale getirdiği ‘Demokrasi Yürüyüşü’nün üçüncüsü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapıldı. Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper önderliğindeki yürüyüşün Türk akademisinin demokrasiye olan inancı ve bağlılığının ifadesi olduğu vurgulandı.
Rektör Prof. Dr. Tunçsiper, mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.